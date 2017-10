Eurosped verslaat Set-Up'65 bij eerste wedstrijd in Vroomshoop

volleybalVROOMSHOOP - De volleybalsters van Eurosped hebben hun eerste wedstrijd in sporthal Het Punt in Vroomshoop gewonnen. De Twentse derby tegen Springendal Set-Up'65 eindigde in een 3-2 zege voor de thuisploeg.

Vroomshoop liep uit voor de eerste thuiswedstrijd van Eurosped in Het Punt. "Een half uur voor de wedstrijd zit hier al meer publiek dan dat we in Almelo hadden", sprak voorzitter Marcel Jansink tevreden. Tot vlak voor de wedstrijd bleef het publiek binnenstromen, nieuwsgierig naar wat de eredivisionist te bieden had.

De toeschouwers zagen de Amerikaanse Laura Beach haar debuut maken bij de thuisploeg. Dat ging ten koste van de basisplaats van Carlijn Koebrugge, terwijl trainer Jan Berendsen ook een basisplek inruimde voor Manon Doornenbal als vervanger van de geblesseerde Judith Kamphuis. Bij Set-Up waren er geen wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd van vorige week tegen Alterno.

Eerste set voor Set-Up

Nadat Eline Gommans de eerste opslag verrichte, was het Set-Up dat het eerste eredivisiepunt maakte in Vroomshoop. Via Carmen Oude Luttikhuis, ex-Set-Up, deed Eurosped echter direct iets terug. Toch waren het de bezoekers die als eerste het initiatief grepen. De voorsprong van de Ootmarsumers liep op tot zeven punten, maar dankzij een sterke serveserie met daarin drie aces van Oude Luttikhuis lukte het Eurosped weer op gelijke hoogte te komen met de bezoekers.

De thuisploeg nam zelfs een kleine voorsprong in, maar nu was het Set-Up dat terugkwam. Zo bleven beide teams bij elkaar in het spoor, maar het waren de bezoekers die als eerst op setpunt kwamen, na een foutserve van Oude Luttikhuis. De thuisploeg haalde de opslag nog een keer terug, maar de ingevallen Koebrugge sloeg vervolgens uit, 23-25.

Eurosped komt langszij

Eurosped liet zich echter niet uit het veld slaan en begon de tweede set sterk. Daphne Knijff serveerde de thuisploeg al snel naar een voorsprong van vier punten en die marge hield lange tijd stand. In de slotfase van de set werd het toch nog spannend toen Set-Up punt voor punt dichterbij kwam. Bij 20-18 leken de Ootmarsumse vrouwen zelfs helemaal terug, maar Laura Beach bracht de marge voor Eurosped terug naar drie punten. Met een ace zette de Amerikaanse de thuisploeg even later op setpunt. Dat werd verzilverd via een fraaie omloopbal van Gommans, 25-19.

Eurosped-trainer Berendsen begon de derde set met Bo Duteweert als vervanger van Manon Doornenbal, terwijl bij Set-Up Annelin Pasveer als libero binnen de lijnen kwam in plaats van Jorinda Kremer. De thuisploeg had aanvankelijk ook nu het initiatief, maar werd gedurende de set slordiger, waardoor Set-Up op de opslag van Daphne Giesselink terug kon komen en zelfs een voorsprong van een paar punten werd genomen (20-17). Die marge hield, mede dankzij een aantal scores van de ingevallen Marleen van Benthem en het setpunt van Jaimee-Lee Morrow stand, 20-25.

Tiebreak

Op de opslag van Inge Molendijk begonnen de bezoekers ook goed aan de vierde set, maar verder dan de 0-3 voorsprong liet Eurosped het niet komen. De thuisploeg leek vastbesloten om de eerste wedstrijd in Het Punt niet in een debacle te laten aflopen. Oude Luttikhuis en Duteweert serveerden - geholpen dankzij een aantal mooie scores van hun ploeggenoten - de Vroomshopers naar een ruime voorsprong. Pas bij 20-9 lukte het Set-Up om de service weer naar hun kant van het net te halen. Het gat was echter veel te groot, waardoor Oude Luttikhuis bij 25-12 de set in Vroomshoops voordeel besliste.

Een vijfde set moest beslissing brengen in de Twentse derby. Opnieuw had Set-Up een vlammende start. Het kwam met 4-1 voor, maar op de opslag van de uitblinkende Oude Luttikhuis waren bij 5-5 de bordjes weer in evenwicht. Beide teams deden weinig voor elkaar onder, waardoor Eurosped met een voorsprong met minimaal verschil had bij de wisseling van speelhelft.

Tot 12-12 bleef het stuivertje wisselen, maar door twee punten van Beach kwam Eurosped op matchpoint. Het publiek scandeerde luid 'een, een, een'. Set-Up wist het eerste wedstrijdpunt nog weg te werken, maar de daaropvolgende aanval van Beach was de bezoekers te machtig.

Statistieken: