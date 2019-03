Eurosped verweert zich kranig, maar buigt voor Sliedrecht Sport

volleybalSLIEDRECHT - Eurosped heeft ook haar derde wedstrijd in de kampioenspoule verloren. Tegen koploper Sliedrecht Sport verkochten de Vroomshoopse vrouwen hun huid duur, maar moesten ze uiteindelijk berusten in een 3-1 nederlaag.

Eurosped leek aanvankelijk een lastige avond tegemoet te gaan in Sliedrecht. De Drechtstedelingen namen in de eerste set al snel een voorsprong. Met 25-16 werd het team van trainer Jan Berendsen kansloos gelaten. De bezoekers kwamen de valse start echter te boven en herstelden zich in de tweede set. Eurosped blokkeerde goed en sloeg een gaatje. Via 10-18 kwam het bij 19-24 op setpunt. Sliedrecht Sport kwam nog twee punten terug, maar dankzij een succesvolle aanval van Daphne Knijff werd de set in Vroomshoops voordeel beslist, 21-25.

De strijd lag weer helemaal open. Het leverde een spannende derde set op, waarin beide teams lang in elkaars spoor bleven. Via een ace van Vera Mulder sloeg Eurosped een gaatje van twee punten, waardoor het met een 18-20 voorsprong de slotfase van de set inging. Op de aanval van Carlijn Ghijssen-Jans werd de stand weer in evenwicht gebracht (21-21). Via Knijff kwam Eurosped bij 23-24 op setpunt. Die kans was echter niet aan de bezoekers besteed, waarna ook de thuisploeg een setpunt verspeelde. Zo bleef het duel boeien, met setpunten over en weer. Pas bij 31-29 werd de set beslist in het voordeel van de thuisploeg.

Het verlies was een flinke dreun voor Eurosped, maar de bezoekers leken zich er niet door uit het veld te laten slaan. De Vroomshoopse vrouwen namen een 4-1 voorsprong in de vierde set, maar zagen Sliedrecht daarna al snel terugkomen. Tot 12-12 ging het gelijk op, daarna namen de Drechtstedelingen afstand (17-13). Die marge bleek beslissend te zijn. Eurosped kwam nooit meer echt bij Sliedrecht Sport in de buurt en leed via 25-16 de derde nederlaag in de kampioenspoule.

Sliedrecht Sport - Eurosped 3-1