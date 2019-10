Eurosped wint derby en dient Set-Up'65 eerste nederlaag toe

Het duel in De Schalm was voor Eurosped-captain Marianne het Lam-Scholten een terugkeer op vertrouwde grond. De lange midspeelster droeg de afgelopen jaren het shirt van Set-Up en keerde terug in het tenue van Eurosped. Het Lam startte in de basis, evenals Kirsten Wessels, Charlot Vellener, Eline Timmerman, Lobke Overtoom, Dagmar Boom en Susanne Kos. Namens de thuisploeg stuurde trainer Tom Engbers Wies Bekhuis, Benthe Olde Rikkert, Merle Baasdam, Kimberley Smit, Martine Stevelink , Evie van Kerkvoorde en Jorinda Kremer het veld in.

De thuisploeg begon volgens het inmiddels vertrouwde recept: met veel servedruk en enthousiasme. Set-Up nam daardoor het initiatief en pakte een voorsprong van een aantal punten. Het dwong Eurosped bij 10-7 tot een time-out, maar bij 14-14 waren de bordjes weer in evenwicht. De rest van de set bleven beide teams bij elkaar in de buurt. Eurosped leek in de slotfase van de set zichzelf in de vingers te snijden door twee servefouten te maken. Set-Up kwam daardoor als eerste op setpunt. De Ootmarsumse vrouwen kregen drie kansen om de set te beslissen, maar lieten die liggen. Bij 26-27 kregen de bezoekers hun eerste kans om de set te beslissen. En waar Set-Up faalde, sloeg Eurosped direct toe, 26-28.

Eurosped grijpt initiatief

Na de spannende set ging het publiek er voor de tweede set nog eens lekker voor ging zitten. Het vuurwerk dat in de eerste omgang werd geboden bleef nu echter achterwege. Eurosped sloeg via korte serveseries van Het Lam-Scholten en Charlotte Haar al snel een gaatje. Daarbij was de netrand Het Lam-Scholten tot twee keer toe gunstig gezind, waardoor ze twee aces mocht noteren. Dat was pech voor Set-Up. Al lukte het de thuisploeg ook niet om dezelfde servedruk als in de eerste set te tonen en had het meer moeite om aanvallen af te maken. Eurosped liep steeds verder uit, kwam via Wessels op setpunt, waarna Mulder de setwinst voor de bezoekers veiligstelde, 16-25.

Ook in de derde set lukte het Set-Up niet meer te brengen wat het de eerste set bracht. Eurosped kon daardoor ook in de derde set al vroeg een gat slaan. Daarbij werd het wel geholpen door de thuisploeg, die vaak fout serveerde en gaten liet vallen in de blokkering. De bezoekers profiteerden dankbaar en liepen op de opslag van Mulder uit naar een 13-20 voorsprong. Het lukte Set-Up niet meer om de opgelopen schade in te lopen. Bij 18-24 kwam Eurosped op matchpoint. Dat werd feilloos benut door Haar, die met een ace een einde aan de derby maakte.

Eurosped vierde feest en bekroonde de honderdste wedstrijd onder de huidige naam met een overwinning, terwijl Set-Up treurde om het verlies van de ongeslagen status. De bezoekers daarentegen blijven ook na speelronde drie zonder puntverlies.

Springendal Set-Up’65 - Eurosped