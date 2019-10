Eurosped wint derby met Apollo 8

Apollo 8 begon sterk aan de wedstrijd en wist na een spannende eerste set met 26-24 deze naar zich toe te trekken. Ook de tweede set ging lang gelijk op, maar het waren de bezoekers die in het slot toch het verschil wisten te maken; 20-25. In set drie en vier was het opnieuw Eurosped dat in de laatste fase afstand nam en twee keer met 18-25 de setwinst pakte.

Na afloop was er tevredenheid bij Eurosped trainer Jan Berendsen: “We hebben niet heel goed gespeeld, er zat veel spanning op de wedstrijd. Het was bij ons zeker niet vloeiend vandaag. We hadden moeite om de servicedruk te houden. Het lukte ons in de tweede, derde en vierde set steeds om vanaf de vijftien punten een gaatje te slaan en door heel zuinig te spelen de voorsprong vast te houden. Ik ben tevreden met de overwinning, maar het is duidelijk dat we nog wel een niveau beter kunnen dan wat we vandaag hebben laten zien.”

Bij Apollo 8 trainer Bart Oosting was er het gevoel dat zijn ploeg nagelaten had toe te slaan. “Ik had het gevoel dat er vandaag wat te halen was geweest. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Toch ben ik wel tevreden met waar we nu staan als team. We pakken de eerste set en weten de tweede tot de 16 punten gelijk te houden. Helaas lukt het dan niet die set te pakken, anders hadden we in elk geval een punt aan het duel overgehouden. Eurosped maakte de beslissende serie, zoals ze dat vervolgens ook in de laatste twee sets deden. Wij zullen moeten leren om een set af te maken. Vandaag speelden we tegen een tegenstander die bij de top van Nederland hoort. Dat is waar wij ook naartoe willen. Aan ons de uitdaging naar dat niveau toe te groeien.”