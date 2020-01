Eurosped wint in tiebreak van Sneek

Eurosped bleef in de eerste set tot 8-8 in het spoor van de Friezinnen, maar toen de bezoekers uitliepen naar 13-18 was het gat geslagen. Het lukte Eurosped niet meer om dat te dichten. Ook de tweede set leek naar Sneek te gaan. Het team van coach Henriëtte ter Steege kwam met 10-14 voor in Het Punt, maar bij 16-16 had Eurosped de bordjes weer in evenwicht gebracht. De Vroomshoopse vrouwen denderden door naar 24-21. Sneek naderde de thuisploeg nog tot op een punt, maar daarna werd de winnende tegen de grond geslagen: 25-23.