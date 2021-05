Eurosped wint Twentse derby van Set-Up'65

VROOMSHOOP - Eurosped heeft zondagmiddag de Twentse derby gewonnen van Lammerink Installatiegroep Set-Up'65. In sporthal Het Punt in Vroomshoop werd het 3-0 voor het thuisteam.

In de eerste set leken de bezoekers uit Ootmarsum lange tijd op koers te liggen voor setwinst. Set-Up serveerde goed en het duurde even voordat Eurosped daar een antwoord op had. “Later hadden we onze blokkering en verdediging beter op orde, terwijl we er aanvallend beter doorheen kwamen”, sprak Eurosped-trainer Petra Groenland. De Vroomshoopse vrouwen poetsten de achterstand weg en trokken in de eindfase van de set zelfs de winst naar zich toe, 25-23.

Die stand stond ook aan het eind van de tweede set op het scorebord. Beide teams toonden zich gelijkwaardig aan elkaar in die omgang, maar in de slotfase zag Set-Up opnieuw toe hoe Eurosped er met de winst vandoor ging. Daarbij had de thuisploeg het geluk soms ook aan haar zijde. Het tweede setverlies bleek een breekpunt voor Set-Up, dat in de derde set achter de feiten aanliep en Eurosped niet meer in gevaar bracht.

Geen rust en lef

De nederlaag in de Twentse derby zorgde voor gelatenheid in het Ootmarsumse kamp. “We hebben mooie dingen laten zien, maar boven de twintig punten laten we het na onszelf te belonen”, sprak trainer Brahim Abchir. “We hebben op dat moment niet de rust en het lef om de set af te maken. Dat moeten we leren.”

Eurosped-trainer Petra Groenland toonde zich logischerwijs tevreden met de overwinning. Haar eerste zege als coach van de Vroomshoopse vrouwen, nadat het team vorige week bij haar debuut met 3-0 onderuit ging. “De manier waarop we die eerste set binnensleepten was echt een teamprestatie”, sprak Groenland. “Sowieso speelden we ten opzichte van vorige week meer als team. Er zat fanatisme in en er werd hard gewerkt. Bovendien had ik het gevoel dat ik de meiden beter kon bereiken dan vorige week.”

Voor Eurosped rest na deze zondag nog één wedstrijd. Zaterdag 15 mei gaat het team van Groenland op bezoek bij Peelpush. Set-Up'65 heeft nog drie duels op het programma staan. Het team van Abchir speelt tegen achtereenvolgens Peelpush (8 mei), FAST (12 mei) en VCN (15 mei).

Eurosped – Lammerink Installatiegroep Set-Up’65 3-0

Sets: 25-23, 25-23, 25-17.

Scores Eurosped: Boom 16, Van Kerkvoorde 7, Baak 6, Knollema 6, Boer 6, Ter Brugge 4, Bekhuis 2, Zwaanswijk 1.

Scores Set-Up’65: Bodde 11, Olde Rikkert 8, Hoenderboom 7, Stevelink 6, Eertman 4, Brilhuis 3, Van ’t Rood 1, Nijhuis 1.