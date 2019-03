Eurosped zonder problemen langs FAST

volleybal Apollo 8 ook volgend jaar in eredivisie na winst op US

21:40 AMSTERDAM – De volleybalsters van Apollo 8 zijn zeker van handhaving in de eredivisie. De Bornse formatie won zaterdagavond met 3-0 van US. Door die zege is de ploeg van het trainersduo Bart en Thijs Oosting in de degradatiepoule niet meer te achterhalen door de Amsterdammers.