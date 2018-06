Everton plaagt Krüzen, Tankink praat met Bambi

Biljarters HCR Prinsen redden het niet

25 juni HAARLO - De driebanders van HCR Prinsen zijn er niet in geslaagd de eerste eredivisietitel in de historie te behalen. In de finale van de play-offs bleek SIS Schoonmaak over twee duels net iets te sterk: 4-4 en 5-3. "Zonde, maar ze hebben wel verdiend gewonnen", aldus captain Dinand Prinsen (foto midden, staand).