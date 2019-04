FBK Games blij met komst van Dafne Schippers naar Hengelo

De komst van Schippers naar Hengelo is al haast net zo gewoon als die van Churandy Martina, die andere Nederlandse atleet van de buitencategorie. Maar ook in het geval van Schippers is het toch ook weer heel bijzonder. Ieder jaar wil zij van de partij zijn tijdens het enige internationale atletiekgala van Nederland. „Het voelt heel vertrouwd en de sfeer is als nergens anders, met de massale steun van het thuispubliek”, zegt Schippers over de wedstrijd in het FBK-stadion. „Dat doet echt iets met je.”

Niet alleen voelt Schippers zich ‘thuis’ in Hengelo, het is ook de plek waar ze voor het eerst in haar carrière onder de 11 seconden op de 100 meter liep. Dat was in 2015, toen ze 10.94 seconden klokte. Nog altijd het baanrecord.. Momenteel is de winnares van het olympisch brons van Rio op de 200 meter in Florida op trainingskamp, om zich voor te bereiden op het buitenseizoen.

WK-trilogie

Schippers werd in 2015 in Beijing wereldkampioene op de 200 meter in een toptijd van 21.63 seconden. Kort daarvoor had ze met een tijd van 10.81 al zilver gepakt op de 100 meter. Het is één momentopname uit de successen die de 26-jarige Utrechtse inmiddels heeft geboekt. Op vrijwel elk groot toernooi verovert ze medailles. In 2017 prolongeerde ze in Londen haar wereldtitel, iets wat alleen Merlene Ottey en Allyson Felix eerder lukte. Dit jaar zijn er weer wereldkampioenschappen, in Doha. Daar kan Schippers voor een unieke trilogie op de 200 meter zorgen. Vanzelfsprekend ligt haar focus dit seizoen dan ook op de WK atletiek.

Volledig scherm Elllen van Langen en meeting director Hans Kloosterman, vorig jaar tijdens een persconferentie op Papendal. © Eric Brinkhorst

‘Uit hun dak’

Ellen van Langen, verantwoordelijk voor het atletenveld van de 38ste editie van de FBK Games is blij met de komst van Schippers. „Als organisatie willen we graag atletiek- én sportfans de kans bieden om absolute wereldsterren dicht bij huis aan te kunnen moedigen. En dan mag Dafne natuurlijk niet ontbreken op het enige internationale atletiekevenement dat ons land rijk is. We zijn blij dat ze er ook dit jaar weer bij is als tweevoudig wereldkampioen. Topatletes zoals Dafne krijgen niet vaak de kans om voor eigen publiek te lopen. Als Dafne aan de start verschijnt en het startschot valt, gaan alle Nederlandse sportfans compleet uit hun dak. Ze is ongekend snel over 100 meter en dat is prachtig om te zien”, als de olympisch kampioene van 1992 over de aanwezigheid van Schippers in Hengelo.

Volledig scherm De race van 2015: Dafne Schippers op weg naar een eindtijd van 10.94 seconden in Hengelo. Naast haar op de foto Julia Samuel. © Eric Brinkhorst

Dat is de plek, zegt meeting director Hans Kloosterman, aar het draait om topatletiek en entertainment. „Als grote wereldster zorgt Dafne Schippers voor beide. Gefocust in de startblokken met als enige doel de winst, maar buiten de atletiekbaan altijd open en enthousiast richting haar fans. Dat is Dafne. Samen met haar en al onze fans en vrijwilligers zorgen wij op 9 juni voor de best mogelijke omstandigheden voor een geslaagd atletiekfeest in Hengelo.”