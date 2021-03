FBK Games met of zonder publiek, dat is nog de vraag

Mirjam Pol winnaar damesklas­se­ment in Dubai

20 februari BORNE - Rally- en Dakarrijdster Mirjam Pol is op een tiende plaats geëindigd in het algemeen klassement van de World Cup Baja in Dubai. Voorafgaand aan de deelname gaf Pol aan graag in de top 15 van het algemeen klassement te willen finishen.