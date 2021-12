FC Twente Vrouwen morst punten in spektakelstuk

FC Twente kwam al vroeg door een benutte strafschop van Fenna Kalma op 1-0, maar twintig minuten later was de tussenstand 1-2. Ella Peddemors zorgde ervoor dat de teams met een gelijke stand de eerste helft afsloten. Via goals van Kayleigh van Dooren en opnieuw Kalma leek FC Twente na rust de zege te gaan pakken, maar een marge van twee treffers bleek toch niet voldoende: 4-4.