FC Twente Vrouwen strijdt met Anderlecht om BeNe-titel

Valse start voor profrenner Lammertink: ontwricht­te duim na valpartij

2 januari ENSCHEDE - Profrenner Maurits Lammertink is het nieuwe jaar op ongelukkige wijze begonnen. De 29-jarige coureur uit Reutum ging onderuit tijdens een trainingstocht in Spanje in de buurt van Alicante en ontwrichtte daarmee zijn duim.