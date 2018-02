Finale! Eurosped dringt door tot eindstrijd bekertoernooi

Eurosped, gesteund door een kleine honderd meegereisde supporters uit Twente, begon aanvankelijk goed en via sterke aanvallen over het midden van Eline Gommans en Laura Beach namen de Vroomshoopse meiden een 14-11 voorsprong. Daarna stokte het even bij Eurosped, dat moeite had een antwoord te vinden op de opslagen van Demi Veenstra. Sneek kwam langszij, maar in de spannende slotfase van de set hielden de Twentse vrouwen het hoofd koel en via twee scores van Judith Kamphuis werd de eerste set gepakt, 25-27.