Finse spelverdeelster naar Jolly Jumpers

Enschedese clubs Amical en Jugglers samen naar de tweede divisie

14 september BASKETBAL - Voor het nieuwe seizoen zijn er twee Twentse clubs op landelijk niveau bijgekomen. Het Enschedese Jugglers gaat op zoek naar vergane glorie in de tweede divisie, plaatsgenoot Amical is nieuw op dat niveau. De basketbalcompetitie begint voor een groot deel van de clubs komend weekeinde, de rest volgt een week later.