Florien Reesink uit Borne vertrekt na dit seizoen bij Apollo 8: ‘Wordt sowieso een mooi afscheid, we staan in de finale!’

Uitslagen en verslagen basketbal: vrouwen Uitsmij­ters na nederlaag koploper af, mannen Arriba verrassen tegen Scylla

De vrouwen van Uitsmijters zijn de koppositie in de eerste divisie kwijtgeraakt. Cangeroes 3 won in Utrecht en is de nieuwe lijstaanvoerder. De mannen van Uitsmijters boekten een knappe zege in Den Helder.

24 april