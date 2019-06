Formule 3: prima optreden Viscaal in Frankrijk

CSI Twente Van der Vleuten: ‘Bijzonder om net als mijn vader CSI Twente te winnen’

21 juni GEESTEREN - Met zijn zege in de Grote Prijs van het CSI Twente trad Maikel van der Vleuten in de voetsporen van zijn vader Eric, die tien jaar geleden won. „Ik heb wel veel gewonnen maar om dezelfde wedstrijd als mijn vader op dit niveau te winnen, dat gebeurt niet veel. Best bijzonder.”