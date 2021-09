Fors verlies Jolly Jumpers, ondanks prima begin

Vrouwen

Eredivisie

Grasshoppers - Jolly Jumpers 94-61

Jolly Jumpers begon prima aan het duel, maar aan het einde stond er toch weer een dik verlies op het scorebord, evenals de voorgaande seizoenen in Katwijk. ,,We misten aan het begin van de tweede helft een paar eenvoudige kansen, kregen aan de andere kant wat driepunters om de oren en toen was het verschil gemaakt”, had de nieuwe coach Chris Stomp gezien. Jolly Jumpers herstelde zich wel richting het einde van de wedstrijd. ,,Als je zelf twee keer achter elkaar scoort, maar vervolgens een driepunter tegen krijgt, schiet je er per saldo niet zo veel mee op”, meende Stomp.

Zonder de geblesseerde Birte Steggink en de amper fitte zus Laura was de start van de Tubbergse ploeg veelbelovend. Nieuweling Jasmijn de Ceuninck van Capelle bezorgde Jolly Jumpers met een driepunter een voorsprong aan het einde van het eerste kwart: 16-19. Ook bij rust (41-35) was het nog een echte wedstrijd. ,,In de breedte zijn we wat kwetsbaar”, aldus Stomp. En dat brak Jolly Jumpers na rust op. Grasshoppers verhoogde de druk, waardoor de Twentse ploeg meer moeite had een fatsoenlijke aanval op te zetten. Bovendien schoot de thuisploeg in de tweede helft met meer precisie. Aan het einde van het derde kwart (70-48) was het duel gespeeld, vooral ook omdat Jolly Jumpers in die periode zeven keer miste vanaf de vrije worplijn.

Scores Jolly Jumpers: Zwart 12, Droste 11, De Ceuninck van Capelle 10, Brughuis 9, L. Steggink, Mäkelä 5, Rikhof 4, Glaubitz 3, Nijhuis 2.