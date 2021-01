Fors verlies vrouwen Ravijn

Piepjonge debutante

In die ambiance kwam ZVL het beste uit de startblokken. Het Ravijn had moeite aanvallend de juiste oplossingen te vinden en liet verdedigend veel steken vallen. Dat was sneu voor de piepjonge Daisy Logtens, die haar officiële debuut maakte in het doel van Het Ravijn. Met name voor rust was bijna elke schot van ZVL op doel ook een treffer, waarbij Logtens veelal in de steek werd gelaten door haar ploeggenoten.