Frank Meijer uit Nijverdal de sterkste in Zuurbergcross

Door het ontbreken van enkele gevestigde namen leek de race in Holten vooraf open te liggen. Op het pittige vijf kilometer lange parcours kregen de atleten onder andere zandpaden, klimmetjes en een motorcrossbaan voorgeschoteld. Uiteindelijk bleek Meijer daar het beste uit de voeten te kunnen. Hij pakte uiteindelijk een kleine 200 meter op achtervolger Ard Vlooswijk van het Apeldoornse AV’34. Hij vocht met het 40+ gilde de strijd om plek twee tot en met vijf uit, want kort achter Vlooswijk (36:59) kwam Mark Saathof als derde binnen in 37:06, voor David Klein (37:12) en Henk Smalbrugge (37:43). Saskia Schutte van Cialfo Epe behaalde de zege bij de vrouwen in 44:57, voor Jolanda van Dam-Dijk (46:25) en Antien van der Vegt (47:40).

Vijf kilometer

Op de vijf kilometer stond er weer eens geen maat op Harmen Hoek. De Enschedese atleet van AC TION soleerde naar de zege in 16:28 en deklasseerde daarmee de rest van het veld: achtervolgers Chiel van Mourik en Jesper ten Hoeve, beiden van Daventria uit Deventer, moesten meer dan twee minuten toegeven. Van Mourik klokte 18:40, Ten Hoeve was na 19:02 terug bij de finish. De Diepenheimse Deborah Wissink won de vrouwenrace in precies 21 minuten en was daarmee 21 seconden sneller dan Nicola Yousef-Krukkert uit Rijssen. De derde podiumplek was voor Gerja Zielman uit Heino, die 21:35 nodig had voor de vijf kilometer lange ronde.