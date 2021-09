Fysiotherapeut Johan Bos over sport ná corona: 'Accepteer dat de prestaties minder zullen zijn'

Eenzame vreugde in Westerhaar­se woning dankzij goud van handbikes­ter Jennette Jansen: ‘Ik stond te juichen en te springen’

1 september Thuis op de bank in Westerhaar zag Bert Seijen zijn Jennette Jansen paralympisch kampioene worden in Tokio. Op een vroege woensdagochtend, helemaal alleen in hun woning. „Dat was iets minder leuk.”