Geen crosscompetitie door corona, verenigingen zetten in op individuele lopen

softbal Tex Town Tigers deelt punten met Terrasvo­gels

19:38 ENSCHEDE - Het is ongemeen spannend in de Golden league, de hoogste nationale afdeling in het softbal. De bovenste vier ploegen hebben allemaal evenveel verliespunten. Tex Town Tigers is een van de ploegen. De Enschedese formatie had zondag de virtuele koppositie binnen bereik, maar kwam in twee duels tegen Terrasvogels niet verder dan een zege: 3-6, 6-3.