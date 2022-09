Geen derde wereldtitel voor Larry ten Voorde in Porsche Supercup

volleybal Tukker Thijs ter Horst op dreef met Oranje op WK

Voor de Nederlandse volleyballers lonkt op het WK in Slovenië de kwartfinale. De ploeg moet dan wel vanavond eerst afrekenen met Oekraïne. Een bijzonder duel, waarin Nijverdaller Thijs ter Horst het opneemt tegen zijn ploeggenoot Oleh Plotnytskyi, the Beast from Ukraine.

5 september