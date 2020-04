Geen eredivisie driebanden meer in Haarlo

Barry Witten­bernds keert terug bij BZC

28 april WATERPOLO - BORCULO - Barry Wittenbernds keert terug bij Schuurman BZC. Wittenbernds is aangesteld als trainer van de jongens onder 15 en onder 17, die komend seizoen in de eredivisie gaan spelen. De terugkeer is opvallend, want nog geen jaar geleden werd Wittenbernds ontslagen als coach van het eerste mannenteam van BZC, dat toen in een hevige degradatiestrijd was verwikkeld.