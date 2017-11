Geen nationale titel voor baanrenner Hoogland

Op de pist van Omnisport in Apeldoorn moest Hoogland met Harrie Lavreysen en Nils van 't Hoenderdaal zijn meedere erkennen in het trio Matthijs Büchli, Theo Bos en Roy van den Berg. De renners van de commerciële ploeg BEAT waren de in de finale van de teamsprint sterker dan Hoogland en zijn mede-ploeggenoten.

Deze titelstrijd was jarenlang een minder serieuze aangelegenheid, aldus Hoogland. ,,Je werd gekoppeld aan een talent en probeerde er dan het beste van te maken samen. Maar toen Beat Cycling Club hier met een sterke opstelling kwam, wilden we ze wel enige partij bieden natuurlijk”, zegt Jeffrey Hoogland nog uitpuffend van de finale. Samen met Nils van ’t Hoenderdaal en Harrie Lavreysen won hij zilver.

Niet veel waarde

Sam Ligtlee reed in de kwalificatie mee. Partij bieden lukte, maar de uiteindelijke afloop was wel duidelijk in het voordeel van de mannen in het eerste commerciële baanteam. ,,Ik hecht er nog niet te veel waarde aan”, haalt Hoogland de schouders op. ,,Die mannen van Beat lijken wel elke week in vorm, ik ben nu nog wel even aan het bijkomen van de wereldbekers en het EK. Als ik zelf met mijn ploeg had gewonnen, had ik er dezelfde waarde aan gehecht. Echt waar. Het is prachtig dat we zulke sterke teamsprinters hebben, dat belooft wat voor het wereldkampioenschap in Apeldoorn volgend kalenderjaar. Ik zou er graag bij zijn, maar op vandaag wordt normaal gesproken niemand afgerekend.”

Goud

Bos, Büchli en Van den Berg waren vorige week in Manchester al goed voor zilver tijdens een wereldbekerwedstrijd. Hun tegenstanders in de nationale finale hadden daar het brons gepakt, de week ervoor was er voor hen goud geweest in Polen.