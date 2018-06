Geen plek voor Klaassen en Nijhuis in Oranje

Bondscoach Arno Havenga heeft veertien speelsters geselecteerd voor een vierdaagse stage met de Verenigde Staten. De wereld- en Olympisch kampioen is van zaterdag 30 juni tot en met dinsdag 3 juli te gast in Rotterdam en neemt aansluitend van 4 tot en met 6 juli deel aan de Spido Dutch Waterpolo Trophy, die eveneens in Zwemcentrum Rotterdam wordt gespeeld. Andere deelnemers aan dit prestigieuze evenement zijn Europees kampioen Hongarije en vice-Olympisch kampioen Italië.