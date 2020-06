Geen Saint-Tropez, maar oefenritjes voor Twentse topspringruiters

Over één ding zijn beide springruiters het eens: het was niet verkeerd om eens een langere periode gewoon veel thuis te zijn. Dankzij de verscherpte maatregelen, genomen na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, zat ook de hippische sport helemaal op slot. Voor Willem Greve en Gerco Schröder betekende dat eens niet wekelijks van het ene naar het andere springconcours jakkeren. Even was er rust in het vaak hectische bestaan van een internationaal topruiter.