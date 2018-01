Geen succes voor Winkelhorst in wereldbekers

In Kitzbühel was de tijd van de 25-jarige Winkelhorst (Haaksbergen) in de eerste run niet snel genoeg om nogmaals in actie te mogen komen. Twee dagen later, in Schladming, was de Twentse nationaal slalomkampioen minder gelukkig: hij noteerde een Did Not Finish in de eerste run, hetgeen automatisch geen startbewijs voor de twee run betekende.