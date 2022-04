Geen verloren seizoen, maar progressie Jolly Jumpers blijft uit

Topschut­ter van eredivisie is Ra­vijn-spe­ler Emiel Wouters

De Nijverdalse eredivisionist Het Ravijn heeft dit seizoen de topschutter in de reguliere competitie geleverd. Met 83 treffers is de 20-jarige Emiel Wouters bovenaan in het topscorersklassement geëindigd.

6 april