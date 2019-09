Geen vijfde titel voor Silke Tulk

BALLINGCURRIG - Silke Tulk is er zondag niet in geslaagd om opnieuw beslag te leggen op de titel Queen of the Roads.

De klootschietster uit Weerselo deed alweer voor de elfde maal mee aan het prestigieuze toernooi King & Queen of the Roads in het Ierse Ballingcurrig bij Cork. Op de afsluitende dag kwam de Twentse titelverdedigster gisteren in de finale op het 2,5 kilometer lange straatparcours uit tegen Kelly Mellon uit het Noord-Ierse Armaugh.

De twee kennen elkaar inmiddels door en door. Mellon heeft het toernooi al zeven maal gewonnen, tegenover de vier zeges van Tulk. De Weerselose schakelde in de halve finales de Duitse Anke Klöpper uit en was op dreef in de finale. ,,Het ging supergoed, maar het was helaas niet voldoende. Ik kwam na vijftien schoten uiteindelijk dertig centimeter tekort. Dit is wel de mooiste wedstrijd om te verliezen’’, aldus Tulk na afloop.

Debuut