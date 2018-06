Geen wereldrecord simultaandammen in Westerhaar

Tijdnood

Salome kwam er na pakweg 2,5 uur dammen achter dat hij bij te veel partijen in tijdnood kwam. ,,Toen vreesde ik al dat het moeilijk zou worden", zei hij na afloop van de allerlaatste wedstrijd. ,,Ik heb die achterstand niet meer kunnen inhalen. Maar het was fantastisch om te doen. Het is helaas niet gelukt maar ik heb er geen spijt van. Het was een mooie ervaring."