Gefascineerd door Tristan Hoffman, een flandrien uit Groenlo

‘Ik ben Tristan Hoffman en ik kom uit Groenlo en dit is mijn eerste jaar als prof.” Het Nederlandse wielerpubliek en de TV-kijkers hebben zojuist kennis gemaakt met de 22-jarige coureur van de TVM-formatie. Het is de zomer van 1992, de dag van het Nederlands kampioenschap op de weg in de zinderende hitte van het Limburgse Meerssen. Na 230 kilometer komt Hoffman alleen en uitgeteld over de streep, hij is de eerste neoprof sinds 1981 die kampioen op de weg wordt bij de beroepsrenners. Erik Breukink moet genoegen nemen met brons, achter de Grote Onbekende uit de Achterhoek. Een najaar eerder had-ie z’n eerste profcontractje getekend, goed voor 50.000 gulden (een kleine 23.000 euro) in zijn eerste jaar. De nationale titel levert hem het jaar erop een extra 15.000 gulden op. Hoffman is de koning te rijk.