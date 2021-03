Gelders ‘Super-WK wielrennen’ is geen luchtfietserij: ‘Dit plan maakt serieus kans’

De wereldkampioenschappen van een aantal fietssporten naar Gelderland halen. Dat is de inzet van sportgedeputeerde Jan Markink. De provincie wil, samen met in ieder geval Noord-Brabant, het Super-WK wielrennen van 2027 houden, werd vorige week bekend. Het evenement is meer dan een WK wegwielrennen, want er staan liefst vijftien disciplines op het programma, zoals baanwielrennen, mountainbiken, bmx’en en kunstfietsen.