Gelijkspel Excelsior’31, knappe prestatie DETO

Zaterdag, derde divisie

Staphorst – Excelsior’31 2-2 (1-1). 38. Ezafzafi 0-1, 43. Haanstra 1-1, 65. Haanstra 2-1, 75. Ezafzafi 2-2.

Excelsior’31 hield een punt over aan de provinciederby met Staphorst. In een fraai voetbalgevecht maakte Hakim Ezafzafi twee goals voor de derde divisionist uit Rijssen. Excelsior startte sterk, maar vond de doelman van Staphorst telkens op z’n pad. Ook de thuisploeg kwam er een aantal keer gevaarlijk uit. Het duel kakte daarna even in, maar kort voor rust viel er plots weer wat te beleven. Ezafzafi was de vrije man bij een vrije trap en tekende voor de openingsgoal. Staphorst deed snel iets terug. Haanstra verschalkte Excelsior-doelman Anthony van Zaltbommel. Na rust knokten beide ploegen door. Staphorst zag een goal afgekeurd worden wegens buitenspel en namens Excelsior was Givan Werkhoven dichtbij een treffer. De voorsprong kwam er voor Staphorst. Excelsior-verdediger Vincent Schmidt ging in de fout en Haanstra scoorde opnieuw. Ezafzafi redde daarna een punt door vanaf buiten de zestien prachtig in de verre hoek te schieten. Met wat geluk, want de bal werd getoucheerd door Staphorst. Daar bleef het bij.

Uitblinker Ezafzafi was vooral tevreden met het eerste half uur van Excelsior. “We waren sterk aan de bal en zetten goed druk. Daarna werden we gedwongen wat opportunistischer te spelen. We moeten het normaal gesproken hebben van ons combinatiespel, maar dat lukte nu minder. Bij die 2-2 dacht ik: ik probeer het gewoon en ik had wat geluk.

Excelsior’31: Van Zaltbommel, Zwiers, Ten Have, Van Beek (60. Beverman), Schmidt, Penterman, Leemhuis, Reinders (60. Bruinink), Veltkamp (67. Schet), Werkhoven, Ezafzafi (90. Groothuis).

Knappe prestatie DETO tegen koploper Urk

Hoofdklasse B

DETO Twenterand – Urk 1-1 (1-0). Postma 1-0, Schrijver 1-1.

DETO leverde in de hoofdklasse een topprestatie door tegen koploper Urk met een man minder een punt te pakken. Het was het eerste puntenverlies voor Urk. De Vriezenveners konden aanvankelijk goed meekomen met de koploper. DETO-speler Ferdi ter Avest was tot twee keer toe dichtbij een goal. Urk zorgde ook voor gevaar, maar DETO nam de leiding. Na knap werk van Hans Matti en Melvin Degenaar maakte nieuweling Bas Postma alweer zijn derde van het seizoen. DETO werd na rust teruggedrongen, maar doelman Roberto Stopel kon lang schade voorkomen. In een aantrekkelijke tweede helft moest hij na een uur toch buigen: 1-1. DETO-invaller Coplan Soumaoro kreeg een kwartier voor tijd rood na een domme natrapactie. Daarna laaide het vuur nog flink op. Beide ploegen kregen kansen, DETO claimde een strafschop en man of the match Stopel hield het punt in eigen huis.

AZSV – Eemdijk 1-3 (0-1). Blokhuis 0-1, Heus 0-2, Te Kolste 1-2, Selimi 1-3.

AZSV had het lastig voor de pauze en Eemdijk kwam op slag van rust verdiend op voorsprong. Ook vlak na rust maakten de bezoekers er één. AZSV boog nog niet en ging op jacht. Fabian te Kolste zorgde voor de aansluitingstreffer en de hoop bij AZSV groeide. Er volgden een paar grote kansen voor de Aaltenaren. AZSV trof zowel de lat als de paal, maar het bleef bij één goal. In blessuretijd maakte Eemdijk er nog 1-3 van.