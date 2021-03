Gemeente Rijssen-Holten zet streep door Ronde van Overijssel

BZC begint weekend van de waarheid met zege

20 maart WATERPOLO - BORCULO - In het weekend dat er zes punten moeten worden behaald is Schuurman BZC begonnen met een overwinning op Den Haag. Zondag staat wederom een thuisduel tegen een laagvlieger op het programma. Dan is ZVL de tegenstander. BZC moet eigenlijk ook dat duel winnen om een voorschot te nemen op deelname aan de play offs.