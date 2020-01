Gemini behoudt ongeslagen status door winst op Halley

Voor de Borculose vrouwen was het de eerste wedstrijd van 2020. Op de maandagavond moesten ze ook even in hun ritme komen. De eerste set ging daardoor met 25-21 verloren. Gemini kwam vervolgens sterk terug en bracht via 25-19 de bordjes weer in evenwicht. Toen de bezoekers ook de derde set wonnen (26-24) leek het grotendeels gedaan met het verzet van Halley en via 25-18 in de vierde set werd de winst veiliggesteld.