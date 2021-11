Gemini heeft eerste overwinning van het seizoen te pakken, ook zege voor Vips

De eerste zes wedstrijden van het seizoen waren voor Gemini allemaal in een nederlaag geëindigd, maar tijdens het inhaalduel tegen WIK mocht de tweededivisionist vier punten bijschrijven. Het team van trainer Helmuth ter Braack opende sterk en nam via 25-17 en 25-15 een 2-0 voorsprong in sets. WIK deed daarna iets terug en won de derde set met 20-25. Gemini liet zich daar niet door van slag brengen en met een 25-14 zege in de vierde set werd de overwinning veiliggesteld.