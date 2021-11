Gemini heeft eerste overwinning van het seizoen te pakken

Genoeg te beleven in Twente dit weekend: genieten van kracht op het ijs, in het bos en op het asfalt

De keuze is reuze dit weekeinde in de regio. En het draait allemaal om kracht: op het ijs (schaatsmarathon Enschede), in het bos (Diepe Hel Holterbergloop Nijverdal) en op het asfalt en op wat zand (Twente Rally in Hengelo en omstreken).

28 oktober