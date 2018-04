Gemini vol vertrouwen naar laatste horde

Eindelijk weg van die tiende plek, die aan het eind van de rit het spelen van promotie- en degradatiewedstrijden om handhaving betekent. Volgende week tegen Orion hoopt de ploeg van trainer Alfred Oonk zich definitief veilig te spelen.

Spanning

De laatste speelronde in de derde divisie A belooft een spannende te worden. Wie een blik op de stand werpt, ziet dat het verschil tussen de nummer vier Avior en de nummer tien DVO slechts vier punten bedraagt. Theoretisch is daardoor zelfs Avior nog niet veilig. Het geeft aan hoe klein de verschillen zijn in de derde divisie A. Gemini staat midden in die ruime middenmoot. De voorsprong op de zo gevreesde nacompetitieplek bedraagt nu twee punten.

Knap

Oonk richt zijn blik echter niet op die tiende plek. Positief als hij is, kijkt hij liever omhoog. "Ik denk dat we nog wel een plek gaan stijgen. We spelen thuis, tegen Orion. In de tweede helft van de competitie hebben we elke wedstrijd in eigen huis nog gewonnen. Ik ga ervan uit dat we die lijn doortrekken. Als dat lukt, kunnen we volgende week zomaar vijfde of zesde staan. Dat is best knap, als je bedenkt dat we een groot deel van de competitie rond de tiende, elfde plaats hebben gestaan."

Aanpassingsproblemen

Dat de Borculose vrouwen zo lang in de onderste regionen hebben gestaan, kwam door een samenloop van omstandigheden. Gemini heeft pech gehad met blessures en moest wennen aan de nieuwe samenstelling. "Als trainer was ik nieuw bij de club en er moesten vier nieuwe speelsters worden ingepast. Daardoor hebben we in het begin wat aanpassingsproblemen gehad. Dat zag je terug in onze resultaten in de eerste seizoenshelft. Als we die net zo goed hadden gespeeld als de laatste maanden, hadden we waarschijnlijk rond de derde plek gestaan."

Zesde plek

Ondanks de tegenvallende resultaten in de eerste helft, heeft Oonk zich geen moment zorgen gemaakt. "In de winterstop heb ik de meiden zelfs nog voorgehouden dat we nog zesde konden worden en dat kan nu nog steeds. We hebben in de eerste helft veel wedstrijden net verloren. Ik wist echter dat we die tegenstanders nog thuis zouden krijgen. Als je die duels wint, loop je de punten wel weer in."

Fel

Zaterdag zette de ploeg in elk geval een belangrijke stap op weg naar handhaving. Op bezoek bij Esch Stars won Gemini op overtuigende wijze. "We hebben gestreden voor wat we waard waren", vond Oonk. "We gingen er fel in en straalden uit dat we wilden winnen. Met name onze servedruk en de passing waren goed. Dan kom je makkelijker tot scoren. We zijn blij met de vier punten die we hebben gepakt."

Beste papieren