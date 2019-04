Gerco Schröder ontbreekt op NK: hij heeft geen paard

HANDBAL DSVD en Borhave wacht ‘heet avondje’

20 april HANDBAL – In de strijd om behoud van een plaats in de eredivisie wacht Borhave en DSVD een ongekende topper. Na het verlies van Borhave (29-20 bij SEW) en de winst van DSVD (27-26 tegen Foreholte) gaan beide ploegen in een onderlinge wedstrijd uitmaken wie er volgend seizoen in ieder geval in de eredivisie mag blijven spelen.