Gerco Schröder op jacht naar eeuwige roem in Tubbergen

Gerco, hoe kijk je terug op de Nations Cup in Dublin?

"In de landenwedstrijd eindigden we als vijfde. We hebben helaas één balk te veel laten vallen voor een plek in de finale van de Nations Cup in Barcelona. Met mijn paard haalde ik in de eerste omloop acht strafpunten en vier in de tweede. Ik kan niet zeggen dat hij slecht heeft gesprongen, ik mag niet ontevreden zijn. We zijn een jonge combinatie en moeten nog groeien."