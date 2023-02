Gerjan Heerkes vertrekt na vijf seizoenen bij Wevo’70

De oefenmeester kijkt terug op een fijne tijd in sporthal 't Trefpunt. “In vijf jaar heb ik verschillende samenstellingen van selecties gehad in Weerselo, waarbij een rode draad er altijd uit sprong: clubgevoel. En dat is zo sterk, dat ik me ook al snel ‘clubmens’ ben gaan voelen. Altijd op mijn manier kunnen trainen en coachen, met leuke gezellige teams en prachtige successen mogen vieren. Zo spelen we nu al een paar jaar mee in de top van de eerste divisie.”