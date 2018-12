Gerold Hartger afgetekend winnaar in De Lutte

Daarmee was de inwoner van Neuenhaus een maatje te groot voor de concurrentie. Het gat op de concurrentie bedroeg bijna drie minuten. Als tweede kwam zijn clubgenoot Klaus Eckstein (LC Nordhorn) over de streep. Eckstein, de vijftig inmiddels gepasseerd, liep 33:56. Derde werd Hengeloër Casper Koelma in 34:15. Snelste vrouw was Marlin Snuverink-Nijhof, die 41:30 nodig had over het 9,6 kilometer lange parcours. Daarmee versloeg ze Stefanie Semmekrot (Ootmarsum) en Debby Heithuis (Tubbergen).