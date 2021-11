Gevolgen Covid-19 voelbaar bij handbalsters DSVD

OPMERKELIJKE SWITCH Voormalig olympisch fietscros­ser Merle van Benthem (28) uit Hengelo wil nu als baanwiel­ren­ster naar Spelen van 2024 in Parijs

Bijna heel haar leven stond in het teken van de BMX, maar op 28-jarige leeftijd heeft Merle van Benthem een nieuwe passie ontdekt. De Hengelose wil in 2024 als baanwielrenster in actie komen tijdens de Olympische Spelen van Parijs. „Of het realistisch is weet ik niet, maar ik ga er vol voor.”

15 november