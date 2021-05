Gezocht: ‘zwaargewicht’ voor waterpoloërs Het Ravijn

BZC strandt in kwartfina­le tegen UZSC

1 mei Schuurman BZC is er zaterdag niet in geslaagd een derde en beslissende wedstrijd tegen UZSC uit de wacht te slepen. In het eigen Borculose bad verloor de ploeg met 9-13, waarmee de Achterhoekers zijn uitgeschakeld in de strijd om de landstitel.