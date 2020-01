Gifkikker Kuitert staat nu naast het veld bij de korfballers van Rigtersbleek

De wedstrijd tegen De Parabool - de hoogst spelende studentenploeg van Nederland - is nog een maar een paar minuten oud, of de eerste time-out staat al genoteerd. De 75 supporters hebben nog weinig bijzonders gezien in de Pathmoshal en zijn een beetje in slaap gesukkeld, maar dat is opeens over. Quenda Kuitert laat haar spelers onomstotelijk weten wat ze van de start vindt en dat mag iedereen ook horen. "Jullie zijn totaal niet scherp. Het lijkt echt waar helemaal nergens op!"