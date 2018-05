Giro-ganger Maurits Lammertink: ‘Ik hoop flink te kunnen aanvallen’

JERUSALEM – Dertien Nederlanders starten vrijdag in de Giro d’Italia. De start is dit jaar niet in Italië, maar meer dan 1000 kilometer verderop, in Jerusalem. De eerste drie dagen raast het peloton door Israël. De enige Tukker in het gezelschap peloton is Maurits Lammertink, die rijdt namens Katusha Alpecin. Vijf vragen aan de wielrenner uit Harbrinkhoek.