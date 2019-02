Gladde Woolderesloop, toch snelle tijden

De vraag was of starten verantwoord was. Het parcours was met name in de eerste kilometer op sommige plekken verraderlijk glad. In de ruim 30 jaar dat atletiekvereniging MPM deze serie lopen organiseert is het slechts een keer voorgekomen dat de wedstrijd werd geannuleerd. “In principe gaat de Woolderesloop altijd door,” was organisator Bennie Oude Rengerink ook deze editie stellig.

Opgaves

Een aantal lopers nam het zekere voor het onzekere en besloot niet te starten. Het overgrote deel (bijna 800 lopers) startte wel gewoon. Enkele glij- en valpartijen leidden tot een aantal opgaves. De kolonne lopers genoot verder echter van een perfect georganiseerd evenement. Ook de tijden waren ondanks de gladheid prima te noemen.

Gladheid

Op de langste afstand deed Wouter Doesburg het door de gladheid vooral in het beginstuk rustiger aan. “Tussen kilometer tien en elf kon ik aansluiten bij Fabian. Samen liepen we kop over kop naar de streep, maar in de laatste kilometer moest ik op een glad stuk even gas terug nemen,” sprak Doesburg kort na afloop. Ten Kate had wel het goede spoor te pakken en sloeg een gat van een kleine 100 meter, waarmee hij zegevierde in 51.57. Doesburg klokte 52.11, Nijverdaller Mark Saathof startte snel maar kwam uiteindelijk ruim twee minuten later binnen in 54.30.

Voorbereiding Enschede Marathon