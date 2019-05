Glock's London: ‘In mijn ogen voor altijd een toppaard’

BZC redt voorlopig vege lijf

19 mei WATERPOLO - Schuurman BZC is nog altijd eredivisionist. In een ware thriller tegen ZPC Amersfoort won de Borculose formatie op doelsaldo. Na het 11-9 verlies zaterdag in Amersfoort, won BZC zondagavond de thuiswedstrijd met 10-8. De uit gescoorde doelpunten gaven de doorslag. Komend weekend volgt nogmaals een tweeluik om het eredivisieschap veilig te stellen. Dan is de tegenstander Waterpolo Den Haag, de nummer twee uit de eerste klasse.