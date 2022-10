Goed nieuws voor Markelose ruiter Greve

De ruiter uit Markelo brak eind juli tijdens een concours in Veeningen bij een val zijn linkerenkel en zijn linkerbovenarm. Het ongeval gebeurde in de rubriek over 1.30 meter op tijd. Greve kwam daarin aan de start met de 7-jarige bruine merrie Karelien (v. Comme il Faut 5 x Carambole). Op een ogenschijnlijk onschuldige stijlsprong ging het mis. Karelien tikte de bovenste balk van de hindernis uit de lepels en kreeg die tussen de benen, waardoor de merrie ten val kwam. Greve belandde met zijn onderbeen onder het paard en brak door de val ook nog eens zijn arm. In het ziekenhuis werd zijn enkel in het gips gezet. De breuk in de bovenarm moest op natuurlijke wijze weer aangroeien.