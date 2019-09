Golftalent Joris Spanjer (18) leert op Twente Cup omgaan met tegenslag

De schouders hangen, het gezicht staat op onweer. Spanjer besluit de eerste dag van de Twente Cup met een score van +3 en dat had hij zich vooraf heel anders voorgesteld. “Afgelopen week heb ik hier nog twee wedstrijden gespeeld en eindigde ik tweemaal met -5. Met die score had ik nu gewoon met de top meegedaan.”



De ene dag in het golf is de andere niet, Spanjer weet dat inmiddels maar al te goed. “Het is jammer dat het vandaag allemaal nét niet was, maar het is belangrijk dat je doorgaat met waarmee je bezig bent. Het zelfvertrouwen is goed. Deze sport bestaat voor 95 procent uit tegenslagen, daar leer je van. Je moet blijven doorwerken tot je bereikt wat je wil bereiken”, zegt de jonge speler uit Hengelo, die een uitgesproken doel heeft: spelen op de European Tour. “Het wordt tijd dat er een Nederlander naast Joost Luiten bij komt, hopelijk ben ik dat ooit”, zegt Spanjer en glimlacht.